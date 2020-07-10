Минюст: Россия категорически отрицает обвинения в причастности к крушению малазийского "Боинга"

В Министерстве юстиции отреагировали на заявление Нидерландов о подаче в ЕСПЧ иска против России по делу о крушении рейса MH17 "Малазийских авиалиний" на востоке Украины в 2014 году, делится "Интерфакс".

В ведомстве напомнили, что РФ не несет ответственности за происходившее "в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека".

В Минюсте отметили, что непосредственно перед рассмотрением жалобы по существу Страсбургский суд должен оценить с участием сторон её приемлемость, однако этот этап обычно занимает несколько лет. Во всех европейских судах РФ будет отстаивать свою невиновность.

Ранее сегодня нидерландское правительство оповестило, что намерено привлечь Россию к ответственности за её роль в крушении пассажирского самолета, в связи с чем передаёт ЕСПЧ всю имеющуюся информацию о сбитом рейсе. Параллельно будут поданы индивидуальные жалобы родственников погибших.

Напомним, рейс MH17 "Малазийских авиалиний" был сбит над Донбассом в июле 2014 года. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли. Согласно выводам Международной следственной группы, самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который прибыл на Украину из России. Россия эти обвинения отрицает.

В июне JIT назвала имена четырех человек, которых считает причастными к доставке "Бука" на позицию и удару по Boeing. Это россияне Игорь (Стрелок) Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.