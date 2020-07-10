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15:52

Нидерланды подадут в ЕСПЧ иск против России из-за крушения рейса MH17 над Донбассом

фото ЗакС политика Нидерланды подадут в ЕСПЧ иск против России из-за крушения рейса MH17 над Донбассом

Правительство Нидерландов объявило о намерении подать в Европейский суд по правам человека иск к России из-за крушения рейса MH17 "Малазийских авиалиний" на востоке Украины в 2014 году.

Нидерландская сторона намерена передать в ЕСПЧ всю доступную ей информацию о трагедии. Также представители правительства заявили, что Нидерланды предлагают максимальную поддержку отдельным искам, которые подали родственники жертв катастрофы в ЕСПЧ против России.

"Более того, подавая это межгосударственное заявление, Нидерланды поддерживают всех 298 жертв [крушения самолета] 17 разных национальностей и всех их ближайших родственников", - заявили в нидерландском правительстве.

Рейс MH17 "Малазийских авиалиний" был сбит над Донбассом в июле 2014 года. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли. Согласно выводам Международной следственной группы, самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который прибыл на Украину из России. Россия эти обвинения отрицает.

В июне JIT назвала имена четырех человек, которых считает причастными к доставке "Бука" на позицию и удару по Boeing. Это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

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