"Нас все время пугают этими цифрами": Шляхто пояснил, как следует рассчитывать смертность

Обладатель звания почетного гражданина Северной столицы, глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса Евгений Шляхто заявил, что не следует беспокоиться о статистически возросших показателях смертности в городе.

"Нас все время пугают этими цифрами высокой летальности в Петербурге. На самом деле смертность рассчитывается на 100 тысяч населения. То, что нам показывают, - такой показатель есть, он используется - это смертность к числу выявленных, а на самом деле нужно считать к числу населения", - пояснил Шляхто, выступая в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По подсчетам специалиста, в Петербурге уровень летальных исходов всё равно значительно ниже, чем в Москве.

Кроме того, Шляхто отметил положительную динамику в городских стационарах, куда, по его информации, с каждым днем поступает всё меньше граждан, зараженных коронавирусом.

Ранее сегодня Росстат опубликовал данные, согласно которым в России только в мае от COVID-19 скончались 7444 человека, тогда как по официальной статистике с начала пандемии болезнь унесла жизни лишь 1541 гражданина.

Напомним, в июне в Петербурге зарегистрировали рекордную за 10 лет смертность - за месяц в городе по той или иной причине погибли 7106 граждан, что в 1,5 раза выше показателей 2019 года.