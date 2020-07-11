18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:51

Генпрокуратура назвала причиной гибели группы Дятлова лавину

фото ЗакС политика Генпрокуратура назвала причиной гибели группы Дятлова лавину

Генпрокуратура по итогам проверки заключила, что причиной гибели туристической группы Игоря Дятлова на Урале в 1959 году стал сход лавины, передает РИА "Новости".

По словам замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрея Курьякова, группа отошла от своей палатки на 50 метров к каменной гряде, которая сдерживала лавину, но затем, развернушись, палатку уже не увидели из-за плохой видимости. Затем, по версии прокуратуры, потеряв палатку, туристы спустились дальше, разожгли костер, пытались вернуться к палатке, но в итоге замерзли при температуре около 40-45 градусов.

"Это была героическая борьба. Не было паники. Но шансов спастись в данных обстоятельствах у них не было", — заключили в Генпрокуратуре.

Генпрокуратура объявила о масштабной проверке дела о гибели группы Дятлова в 2019 году.

Датой смерти группы Дятлова считается 2 февраля 1959 года. Число версий, что привело к гибели туристов, превышает сотню – от погодных условий и несчастного случая до мистики и испытаний военной техники.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

16:35 Парки и скверы Петербурга закрыли из-за штормового ветра

15:39 "Коммунисты России" выступили против переименования "Новокрестовской" в "Зенит"

14:31 Пресс-секретарь Фургала сообщила об угрозах уголовным делом из-за митингов в Хабаровском крае

12:37 "Репрессии на пустом месте": депутат Шипулин призвал проверить дело против фанатов "Спартака"

11:47 Депутату ЗакСа Ленобласти предъявили новое обвинение в мошенничестве с участком

10:32 Жители Хабаровского края вышли на митинги в поддержку Фургала

10 июля, 20:00 Минюст: Россия категорически отрицает обвинения в причастности к крушению малазийского "Боинга"

10 июля, 18:53 СМИ: Следствие может предъявить Фургалу обвинения по "предпринимательским" статьям

10 июля, 18:45 "Такой цинизм комментировать сложно": Автор петиции рестораторов ответил "обнадежившему" их Четырбоку

10 июля, 18:37 В Госдуме заявили об обсуждении идеи отмены "дня голосования" перед выборами


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
16:35 Парки и скверы Петербурга закрыли из-за штормового ветра

15:39 "Коммунисты России" выступили против переименования "Новокрестовской" в "Зенит"

14:31 Пресс-секретарь Фургала сообщила об угрозах уголовным делом из-за митингов в Хабаровском крае

13:51 Генпрокуратура назвала причиной гибели группы Дятлова лавину

12:37 "Репрессии на пустом месте": депутат Шипулин призвал проверить дело против фанатов "Спартака"

11:47 Депутату ЗакСа Ленобласти предъявили новое обвинение в мошенничестве с участком

10:37 В России подтвердили еще 6611 случаев заражения коронавирусом

10:32 Жители Хабаровского края вышли на митинги в поддержку Фургала

10 июля, 23:10 Временный всплеск или карт-бланш на подавление?

10 июля, 20:50 Приозерскую больницу оштрафовали за сокрытие информации о заражении сотрудников COVID-19

10 июля, 20:27 "Нас все время пугают этими цифрами": Шляхто пояснил, как следует рассчитывать смертность

10 июля, 20:00 Минюст: Россия категорически отрицает обвинения в причастности к крушению малазийского "Боинга"

10 июля, 19:35 Суд вернул в полицию дела активистов, задержанных после оглашения приговора по делу "Сети"

10 июля, 19:15 Финляндия не будет пускать россиян как минимум до 11 августа

10 июля, 18:53 СМИ: Следствие может предъявить Фургалу обвинения по "предпринимательским" статьям

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru