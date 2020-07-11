"Коммунисты России" выступили против переименования "Новокрестовской" в "Зенит"

Лидер петербургского отделения партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович счел возмутительным переименование станции метро "Новокрестовская" в "Зенит", сообщили представители парии.

По его мнению, нельзя "по чьей-то абсурдной воле" переименовывать топонимический объект в честь футбольного клуба.

"В городе огромное количество неувековеченных должным образов выдающихся людей и событий: герои Великой Отечественной , писатели, художники, ученые, артисты, государственные деятели, условно говоря , имена известных ленинградцев от секретарей обкома КПСС Романова и Жданова до поэта с обратным знаком Бродского не увековечены", - заявил Малинкович.

Вместо этого, считает он, станцию переименовывают в честь футбольной команды, "которая ещё неизвестно как в будущем сыграет и в которой полно иностранцев-легионеров". Он призвал игроков "Зенита" "проявить скромность и культуру" и публично выступить против переименования станции.

Также Малинкович возмущен переименованием железнодорожной станции "Красные зори" в "Михайловскую дачу". По его мнению, это "неприглядная попытка затушевать деградацию городской промышленности в годы капитализма". Он заявил, что "Коммунисты России" заявляют "о полном недоверии Топонимической комиссии" и считают ее решения "нелегитимными и субъективными".

Накануне Топонимическая комиссия проголосовала за переименование "Новокрестовской" в "Зенит". Случилось это после того, как "Зенит" в седьмой раз завоевал чемпионский титул в национальном первенстве.

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