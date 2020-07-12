Хабаровчане вновь собрались на уличной акции в поддержку Фургала

Штаб Алексея Навального в Хабаровске сообщил о том, что горожане второй день подряд вышли на несакционированную акцию, на которой требуют освобождения помещенного в московский изолятор губернатора края Сергея Фургала. По предварительным оценкам, протестует порядка двух тысяч человек. На имеющейся в интернете видеозаписи видно также, как в здание администрации региона цепочкой заходят омоновцы с большими щитами.

Отметим, что накануне, по разным данным, протестовало от 12 до 30 тысяч человек, и акцию многие назвали беспрецедентной по численности для Хабаровского края.

Сергея Фургала из ЛДПР задержали 9 июля и подозревают в организации убийств бизнесменов в середине 2000-х годов. Распространена точка зрения, согласно которой чиновника преследуют де-факто по политическим мотивам: он не обеспечил нужных Кремлю результатов на голосовании по поправкам в Конституцию, что стало "последней каплей" в его непростых взаимоотношениях с федеральным центром.