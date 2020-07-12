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11:38

Латынина предрекла изменение статуса ЛДПР из-за ареста Фургала

фото ЗакС политика Латынина предрекла изменение статуса ЛДПР из-за ареста Фургала

Бурную реакцию бессменного лидера ЛДПР Владимира Жириновского на арест его соратника, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала попыталась объяснить политический обозреватель Юлия Латынина, найдя ее вполне закономерной по самым прагматическим причинам. С ее точки зрения, в ближайшие годы в ЛДПР новые люди будут вступать менее охотно и с большей опаской за свою судьбу: "кто ж теперь будет ходить в его супермаркет?". Главный вывод из сюжета с Фургалом, по мнению публициста, такой, что, во избежание проблем, людям с криминальным прошлым вступать отныне следует только в "Единую Россию".

"Вот у Дарькина или Кожемяки нет никаких проблем, потому что они члены правильной партии. И, конечно, понятно, почему Жириновский так кричит — потому что вся эта история девальвирует стоимость билета ЛДПР, а, с другой стороны, она делает вещь, нужную Кремлю: она поднимает статус ЛДПР как оппозиционной партии", - отметила Латынина в авторской радиопрограмме.

Полагая, что личности наподобие Фургала и особенно на Дальнем Востоке едва ли могли "сколотить" большой бизнес законными способами, тем не менее, ведущая признает, что по существу преследуют губернатора Хабаровского края исключительно за недостаточный "прогиб" перед федеральным центром.

Напомним, что Фургала задержали у собственного дома утром 9 июля силами ФСБ и тут же конвоировали в Москву. Ему вменяют организацию убийств и покушений на убийства местных бизнесменов в 2004-2005 годах. Вскоре после задержания Жириновский пригрозил в знак протеста выйти всей своей фракцией из состава Госдумы, возмущенный тем, что инкриминируемые Фургалу деяния никого не интересовали все прошедшие 15 лет. До начала сентября фигурант уголовного дела пробудет в СИЗО.

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