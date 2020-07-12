На Таймыре снова разлила горючее "дочка" "Норникеля"

В процессе перекачки авиационного топлива на Таймыре компанией АО "Норильсктрансгаз", входящей в состав "Норникеля", произошла разгерметизация трубы, и двадцать тысяч тонн горючего выплеснулось в окружающую среду. Об этом факте сообщил "Интерфакс", и, кроме того, реальность инцидента подтвердили в самой компании.

"На место были своевременно направлены аварийные службы, угрозы жизни и здоровью людей на территории нет", - рассказали в ее пресс-службе.

Отметим, что это уже второй разлив топлива в исполнении "Норникеля" за последние полтора месяца. В конце мая в арктическую природу Норильска попало 20 тысяч тонн дизельного топлива, что специалисты называют крупнейшей экологической катастрофой в истории региона. После этого президент Владимир Путин отчитал местные власти, против мэра Норильска возбудили уголовное дело о халатности, а "Норникелю" предъявили "счет" в размере 148,2 млрд рублей, с которым в компании не согласились.