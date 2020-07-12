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18:05

Акция памяти Новодворской омрачилась задержаниями

фото ЗакС политика Акция памяти Новодворской омрачилась задержаниями

Мероприятие, посвященное памяти политика Валерии Новодворской, обернулось задержаниями, сообщает издание "МБХ Медиа Северо-Запад". Так, полицейские, не раз напомнившие о незаконности акции, выхватили из толпы активистку Марию Кожеватову с протестным плакатом, посвященным чекистам, и достаточно грубо потащили ее в машину, чтобы повезти в 43 отдел полиции. По сведениям издания, ей вменяют нарушение режима самоизоляции

До того попытались задержать пожилую петербургскую художницу Елену Осипову с плакатом против тирании, но собравшиеся десятки участников встречи смогли отбить ее.

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