Акция памяти Новодворской омрачилась задержаниями

Мероприятие, посвященное памяти политика Валерии Новодворской, обернулось задержаниями, сообщает издание "МБХ Медиа Северо-Запад". Так, полицейские, не раз напомнившие о незаконности акции, выхватили из толпы активистку Марию Кожеватову с протестным плакатом, посвященным чекистам, и достаточно грубо потащили ее в машину, чтобы повезти в 43 отдел полиции. По сведениям издания, ей вменяют нарушение режима самоизоляции

До того попытались задержать пожилую петербургскую художницу Елену Осипову с плакатом против тирании, но собравшиеся десятки участников встречи смогли отбить ее.