Защита Фургала обжаловала его арест

Защита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала решение о его аресте, передает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Бориса Кожемякина.

При этом в разговоре с "Интерфаксом" Кожемякин уточнил, что жалобу подал один из адвокатов, а он сам намерен направить такую же жалобу в ближайшее время. Пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова сообщила, что в суд жалоба пока не поступила.

Фургал арестован по подозрению в организации убийств и покушении на убийство амурских бизнесменов в 2004-2005 годах. Он отрицает свою вину.

Фургал стал губернатором Хабаровского края в 2018 году, выдвинувшись от ЛДПР. Вот уже несколько дней в Хабаровском крае в разных городах люди выходят в его поддержку. По разным данным, 10 июля в них приняли участие до 35 тысяч человек только в Хабаровске, по данным местного МВД – 10-12 тысяч по всему региону.