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14:34

В суд поступил иск об оспаривании итогов мунвыборов в МО "Остров Декабристов"

фото ЗакС политика В суд поступил иск об оспаривании итогов мунвыборов в МО "Остров Декабристов"

В Василеостровский районный суд поступил иск от муниципального депутата МО "Остров Декабристов" Юрия Грашина и экс-главы муниципалитета Ольги Погосян к территориальной избирательной комиссии №2. Согласно информации из карточки дела на сайте суда, истцы требуют отменить решение избиркома об итогах выборов. 

Председатель ТИК №2 Лидия Рудинская сообщила ЗАКС.Ру, что избирком пока не получил копию иска и не знает, какое именно решение хотят отменить Погосян и Грашина. 

В декабре 2019 года кандидаты от "Яблока" Алексей Захаров и Наталья Невзорова оспорили в суде итоги муниципальных выборов на шести участках. Суд обязал избирком принять новые итоги, по которым в совет проходят Захаров и Нестерова вместо Погосян и мундепа от ЛДПР Анастасии Давыдовой. ТИК №2 принял соответствующее решение в мае 2020 года. 

На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" Погосян в мае заявила, что считает решение территориальной комиссии незаконным. В частности, по ее словам, ТИК №2 не должен был проводить заседание по итогам выборов в режиме видео-конференц связи. Погосян сообщила, что намерена оспаривать в суде решение избиркома. На момент публикации заметки ЗАКС.Ру не удалось связаться с Погосян. 

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