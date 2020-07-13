Жители Хабаровска снова вышли на митинг в поддержку Фургала

Жители Хабаровска снова вышли на митинг в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает "Интерфакс".

Участники снова собрались на площади Ленина у здания регионального правительства, затем двинулись колонной по тротуару улицы Муравьева-Амурского к Комсомольской площади. По оценкам агентства, на этот раз митинг немногочисленный.

Жители разных городов Хабаровского края выходят в поддержку Фургала с 11 июля. В тот день в митинге участвовали от 12 тысяч человек всего, по оценкам МВД, до 35 тысяч человек только в Хабаровске, по другим данным.

Правительство региона призвало жителей выражать гражданскую позицию цивилизованно и соблюдать закон и заявило о наличии людей, "которые пытаются спровоцировать беспорядки".

Фургал арестован по подозрению в организации убийств и покушении на убийство амурских бизнесменов в 2004-2005 годах. Он отрицает свою вину.