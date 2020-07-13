Затерянные декларации

Комитет территориального развития Петербурга заявил, что не получил декларации о доходах двух муниципальных депутатов: самовыдвиженца из МО "Морские ворота" и представителя КПРФ в МО "Город Петергоф". Теперь их советы лишают мундепов полномочий. Сами депутаты заявили, что все документы подали вовремя и намерены доказать это в суде.

Письмо из карантина

Муниципальные депутаты, как и многие госчиновники и парламентарии, ежегодно обязаны подавать декларации о доходах. Крайний срок для сдачи документов - 1 апреля. В укороченном виде сведения о доходах мундепов публикуются на сайтах их муниципалитетов. ЗАКС.Ру уже писал о том, что задекларировали в 2019 году недавно избранные муниципальные депутаты.

По данным же комитета территориального развития не все муниципалы в срок сдали необходимые бумаги. Хотя следовать федеральному закону "О противодействии коррупции" должны все без исключения мундепы, отметил в разговоре с ЗАКС.Ру глава Совета муниципальных образований Петербурга Всеволод Беликов. По его словам, федеральное законодательство четко прописывает, что за несдачу сведений о доходах человек лишается своих полномочий.

- Если не отправили, то все, вы нарушили закон напрямую, и никаких разговоров быть не может. Или направили после сроков - это то же самое. Нормы требования одинаковые для всех. Это закон о противодействии коррупции, никакого особого статуса или положения в Санкт-Петербурге не существует, - заявил Беликов.

Он добавил, что в случае, если муниципальный депутат не подал декларацию, то полномочия с него должен снять совет в течение 30 дней. Если же документы поданы, но в них есть недостатки, то тогда уже инициируется проверка, уточнил глава Совета.

Об этом сказано в федеральном законе "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации": если муниципальный депутат не исполнил закон о противодействии коррупции с него досрочно снимают полномочия.

Лишить статуса мундепа хотят представителя КПРФ в МО "Город Петергоф". Комитет территориального развития Петербурга написал в муниципальный совет, что мундеп округа от КПРФ Сергей Алексеев не подал в установленный срок декларацию о доходах:

"Довожу до вашего сведения, что сведения о доходах депутата муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Петергоф (далее - ВМО город Петергоф) Алексеева С.И. представлены в Комитет с нарушением установленного законодательством срока (сведения о доходах указанного депутата были отправлены посредством почты России 15.05.2020), что является неисполнением обязанности, установленной Федеральным законом "О противодействии коррупции"".

Алексеев рассказал ЗАКС.Ру, что декларацию подал в установленный срок - она была отправлена 30 марта. Правда сделал он это не сам - попросил друга, который опустил конверт с рукописными бумагами в почтовый ящик, уточнил мундеп. По его словам, сам он болел коронавирусом и не мог выйти на улицу, чтобы отправить документы.

Позже коллега по мунсовету сообщил Алексееву, что его данных нет в общей таблице по муниципалитету о доходах, рассказал мундеп. Он добавил, что тогда отправил второй комплект документов - 15 мая, о котором и идет речь в письме комитета территориального развития.

Для рассмотрения обращения ведомства муниципальный совет собрал комиссию по противодействию коррупции, сообщается на сайте муниципалитета. Комиссия 8 июля обсудила ситуацию и решила рекомендовать председателю совета вынести на общее заседание "вопрос о нарушении депутатом МС МО г. Петергоф Алексеевым С.И. норм действующего законодательства о противодействии коррупции".

Глава муниципалитета "Город Петергоф" Александр Шифман сообщил ЗАКС.Ру, что заседание совета по полномочиям Алексеева планируется провести вечером 14 июня. Председатель МО добавил, что готов ответить на все интересующие вопросы при очной встрече после проведения заседания. Комментировать по телефону что-либо до этого Шифман отказался.

Алексеев же считает, что просто попал в глупую ситуацию. По его словам, первое письмо действительно могло не дойти до адресата или там его просто не приняли во внимание:

- Здесь, что хочешь может быть… На сортировке проблем не должно быть. Доставка? Ну доставили… Как мне сказали на почте: "Если письмо пришло без извещения, без уведомления, без реестра, как правило, эти письма просто выбрасываются в корзину и не читаются".

Мундеп добавил, что его коллеги по совету "уже настроились" снять с него полномочия. Алексеев уверен, что не устраивает муниципальных депутатов Петергофа от "Единой России", так как выступает с замечаниями и поправками. Это заставляет работать и раздражает часть его коллег по совету, считает коммунист.

Он добавил, что намерен оспаривать снятие с него полномочий, если такое решение совет примет на заседании 14 июля. Алексеев считает, что легко докажет в суде свою правоту.

Заочное лишение полномочий

Комитет территориального развития прислал обращение и в МО "Морские ворота", уведомив муниципалитет о том, что один из депутатов самовыдвиженец Сергей Виниченко якобы не сдал вовремя декларацию о доходах. Председатель МО Александр Привалов сообщил, что заседание совета по поступившей бумаге прошло 29 июня. На него приглашались все действующие мундепы, но пришли только представители "Единой России", уточнил Привалов.

Виниченко же в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что собрание прошло как раз после его отъезда из города. Он отметил, что направил в совет справку о том, что у него отпуск и что он не может присутствовать на заседании.

- Только я уехал, сразу же было оповещение всем депутатам о том, что собирается совет по вопросу лишения меня мандата. Я написал на почту официально, что я нахожусь в отпуске, и попросил отложить данное заседание, пока я не вернусь. Они проигнорировали этот момент, - рассказал Виниченко.

По мнению же Привалова, справка об отпуске не является уважительной причиной для отсутствия на заседании. Решение же о снятии полномочий принято в полном соответствии с законом на основании отсутствия декларации, заявил глава МО.

Виниченко в свою очередь сообщил, что сведения о доходах отправил по почте в установленные сроки. Руководитель Совета муниципальных образований Беликов отметил, что существует вероятность того, что декларация могла не дойти до комитета. Однако у мундепа должны быть доказывающие отправку бумаг документы - тогда есть возможность их найти и сохранить свои полномочия, считает Беликов.

Самовыдвиженец из МО "Морские ворота" заявил, что доказательства у него есть. Представить их он намерен в суде, где планирует оспаривать решение муниципального совета о снятии с него полномочий, рассказал Виниченко.

При этом, само решение он считает нелегитимным. В документе написано, что муниципальный совет "считает" полномочия с Виниченко снятыми:

"Совет решил: Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Морские ворота Виниченко Сергея Александровича с 30 июня 2020 года в связи с неисполнением обязанностей <...>".

По мнению мундепа, это означает, что полномочия не сняты - просто муниципальный совет так "считает". Глава МО Привалов уверен, что все в решении написано правильно.

- То, что он рассуждает - пусть русский язык поучит или хотя бы документы посмотрит. Я где-то читал это. То ли "ВКонтакте", то ли еще где-то он писал об этом. Это его личное мнение. А мы сделали как положено. Он не первый с кого снимали [полномочия] - как документы составляются, юристы знают, - заявил председатель совета "Морские ворота".

Он добавил, что совет не мог принять другого решения - только следовать закону и снимать полномочия с Виниченко. Если суд найдет основания для его оправдания, то он спокойно может вернуться к своей депутатской деятельности, заявил Привалов:

- Ради бога! Его же никто не выгонял. Но на себя брать ответственность, нарушать закон..., тем более коррупция, сами понимаете…, - объяснил свою позицию глава муниципалитета.

София Саттарова