Газопровод, паровозик и Bentley: Что задекларировали петербургские муниципалы

В муниципальных советах Петербурга можно встретить миллионеров и безработных, владельцев "Запорожцев" и любителей Bentley, хозяев особняков и арендаторов квартир-студий. Все они обязаны ежегодно отчитываться о своих доходах и имуществе. ЗАКС.Ру изучил декларации мундепов и убедился, что новый муниципальный созыв, в целом, живет не хуже предыдущего.

Отчитаться о доходах, согласно закону, депутаты местных советов должны были еще в апреле. Однако к первым числам июня ознакомиться с декларациями депутатов всех 111 муниципалитетов не представлялось возможным. ЗАКС.Ру не удалось найти декларации мундепов МО "Ржевка" и "Правобережный" - на их сайтах представлены только сведения о доходах за 2018 и предыдущие годы. Сайт МО "Ивановский" вообще не работает, а у МО "Юго-Запад" не открывается ссылка на файл "Сведения о доходах за 2019 год". Найти декларации других органов местного самоуправления не составило труда.

Топ-3 самых богатых

Если мерить состоятельность показателем годового дохода, то в тройке самых успешных все места занимают люди, связанные с "Единой России". 81,4 млн рублей задекларировал президент группы компаний "Колвэй", объединяющих агентства недвижимости, Дмитрий Павлов. Он представляет интересы жителей города Пушкин в местном совете.

На втором месте депутат от партии власти в муниципалитете "Княжево" и гендиректор ООО "Торговый сервис" Валерий Игнатьев. Он задекларировал доход в размере 164,8 млн рублей.

Самый большой доход у бывшего главы МО "Остров Декабристов" Владимира Барканова - 196,4 млн рублей. Экс-депутат Заксобрания и некогда член Совета Федерации, в 2019 году стал рядовым муниципалом. Большинство мест в совете "Острова Декабристов" получили "яблочники" и единороссы из конкурирующей команды.

Регулярно входивший в число самых богатых муниципалов прошлого созыва, экс-депутат МО № 15 Сергей Сечин - он тоже представлял "Единую Россию" - на эти выборы не пошел. В позапрошлом году Сечин задекларировал 224,6 млн рублей, но в следующем на 50 млн меньше.

Самовыдвиженка из МО "Новоизмайловское" Лариса Бубович сообщила о заработанных за 2019 год 2 копейках. Это самый маленький доход для муниципалов Петербурга.

Единственный местный совет, где каждый из депутатов, кроме главы, заработал за год меньше 1 млн рублей - совет поселка Тярлево.

Состояние глав

Если взять руководителей муниципалитетов, многие из которых большую часть 2019 года работали на других работах, то тут разброс не такой существенный. Самым состоятельным можно назвать главу Сестрорецка Андрея Иванова. Он задекларировал 15,1 млн рублей.

В депутаты Иванов избрался впервые. Идя на выборы, он указал в анкете, что работает директором благотворительного фонда "Апостолов Петра и Павла". Фонд занимается "сохранением и развитием православных традиций". Кроме того, с 2015 года муниципал руководил "Народной дружиной "Курортная", которая поддерживала общественный порядок на массовых мероприятиях.

О самом скромном доходе среди глав отчитался руководитель муниципалитета "Купчино" Алексей Пониматкин. На выборы он шел, будучи помощником депутата Госдумы Сергея Боярского ("Единая Россия"). За 2019 год Пониматкин заработал 270,7 тысяч рублей. Не намного меньше, чем глава Шушар Евгений Медведев, который задекларировал 271,3 тысячи рублей. До избрания депутатом Медведев работал заместителем директора "Фонда поддержки региональных программ и инициатив".

Дети-кормильцы и богатые супруги

Каждый из троих несовершеннолетних детей депутата МО "Большая Охта" Манефы Королевой заработал больше ее самой: по 850 тысяч рублей. Доход мундепа составил 65,7 тысяч рублей. Ее супруга - 3,2 млн рублей.

А вот самой состоятельной второй половинкой в муниципальном мире Петербурга стал муж депутата МО "Полюстрово" Ольги Малай. Она сообщила о доходе супруга в 15,5 млн рублей. Жена члена совета МО "Волковское" Александра Белоусова заработала за год 14,4 млн рублей.

В числе лидеров по этому показателю - зять беспартийного депутата ЗакСа Михаила Амосова. Его дочь, мундеп МО "Гражданка" Галия Амосова отчиталась о доходе супруга в 14,5 млн рублей. Сама она заработала 3,1 млн рублей. В собственности семьи две квартиры площадью 126,3 и 112,1 кв. м, автомобиль Hyundai Tucson и место в паркинге.

Муниципалы известных родителей

Сын другого петербургского парламентария, единоросса Сергея Купченко Максим, который теперь заседает в совете МО "Звездное", отчитался о доходе в 1,2 млн рублей. Ему принадлежат квартира площадью 100,9 кв. м. Еще одна квартира - площадью 76,8 "квадратов" - в собственности. Супруга муниципала владеет автомобилем Land Rover Freelander 2. Ее доход составил 339,1 тысячи рублей.

Наследник депутата Госдумы от "Единой России" Владимир Катенев Александр, который, хоть и живет в Пятигорске, смог стать депутатом скандального МО "Озеро Долгое", приобрел в 2019 году третий "Мерседес" и заработал 2,9 млн рублей. Катенев-младший работает директором расположенного в Пятигорске южного филиала "Центра инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы" (ЦИУС ЕЭС). В 2017 году власти Ставропольского края вручили будущему защитнику интересов жителей "Озера Долгого" грамоту президента России во время чествования "заслуженных тружеников Ставрополья".

Депутат МО "Дачное" Владислав Таничев, приходящийся сыном руководителю аппарата председателя ЗакСа Юрию Таничеву, сообщил о доходе в 11,1 млн рублей. Ему принадлежат квартира площадью 59,8 и моторное судно Пелла 635. Судами или лодками владеет сразу несколько членов этого совета, включая главу "Дачного" Вадима Сагалаева.

Хозяйка газопровода

Водный транспорт - не такая уже диковина для петербургских муниципалов.

В их декларациях можно найти, например, газопровод площадью 858,5 кв. м. Он принадлежит главе города Ломоносов Надежде Смольниковой. Единоросс Михаил Коныгин из МО "Урицк" задекларировал бетонную площадку и здание машиннотракторной мастерской, представитель партии власти в МО "Васильевский" Дмитрий Бутко указал в декларации, что у него в пользовании находится спортплощадка площадью 90 кв. м.

"Яблочник" Дмитрий Горохов в графе "транспортные средства" указал, что его ребенку принадлежит игрушечный паровозик "Томас".

Депутат прошлого созыва совета МО "Комендантский аэродром" Юрий Колесников, который ежегодно декларировал воздушный шар, на последние выборы не пошел.

Автопарад

Нет в новом созыве и депутата МО "Морские ворота" Виктории Яковлевой, владевшей самым дорогим легковым автомобилем среди петербургских муниципалов. Представительница ЛДПР объясняла, что Bentley Continental GT (стоимость новой такой машины начинается от 12,7 млн рублей) ей подарили.

Но Bentley Continental все-таки попал в одну из деклараций. Автомобиль этой марки в 2019 году приобрел депутат "Красненькой речки" Александр Антошевский. Он работает директором Автобусного парка № 7. В собственности Антошевского семь легковых автомобилей, шесть автобусов, два прицепа, два мотоцикла, аэролодка и снегоход.

Депутату МО "Автово" Владимиру Авдееву принадлежит раритетный автомобиль ГАЗ М20 "Победа", помимо более тривиальных "Жигулей" (ВАЗ 2104). А вот единственная машина директора школы № 325 и члена совета МО "Георгиевский" Ольги Рогозиной - "Запорожец" (ЗАЗ 986М).

Иностранная недвижимость

В собственности петербургских муниципалов - недвижимое имущество в девяти странах Европы и одной в Азии (Тайланд). В основном, это квартиры или апартаменты. Но также встречаются частные дома с участками или отдельные участки. Любовь Дюве ("Яблоко") из совета поселка Парголово задекларировала совместные с мужем квартиру, парковочное место и погреб, находящиеся во Франции.

Самая популярная страна у муниципалов - Болгария. Семьям сразу четырех депутатов принадлежит здешняя недвижимость. Как минимум одна мундеп - единоросс Ирина Козырева из МО "Морской" - приобрела квартиру в Болгарии в 2019 году.

Если смотреть на партийную ориентированность, то больше всего иностранной недвижимости находится в собственности у представителей "Единой России". В муниципальных рядах партии главных сторонников патриотичных поправок в Конституцию восемь счастливых собственников недвижимости в Финляндии, Эстонии, Латвии и других странах, у "Яблока" - двое. Еще трое - самовыдвиженцы.

Дома, квартиры и наделы

Судя по декларациям МО "Ланское" (бывшая "Черная речка"), четырем местным депутатам-единороссам негде жить. Вараздат Чангян, Александр Старых и Дмитрий Стариков не задекларировали вообще никакой недвижимости, ни в собственности, ни в пользовании. Их коллега Валерий Солодянкин указал только, что ему принадлежит земельный участок площадью 600 кв. м.

Это не единственный вопрос к декларациям "Ланского". Еще один член этого совета Юлия Богомолова указала, что в собственности ее мужа и несовершеннолетнего ребенка находится по два автомобиля Toyota Carolla. Скорее всего, допущена небрежность при заполнении отчета, хотя, все возможно.

Никакого недвижимого имущества не задекларировал депутат-"яблочник" Эдуард Беглов, но он сообщил о квартире своей жены. А вот самый состоятельный мундеп Красного села, единоросс Александр Ентель не стал указывать квадратные метры, принадлежащие супруге.

Наиболее вместительную квартиру ЗАКС.Ру обнаружил у депутата из Горелово Григория Меньшикова (КПРФ). Ему принадлежит жилье площадью 271,6 кв. м. Это не единственная его недвижимость. Есть еще квартира площадью 43,2 кв. м, доля в праве на квартиру площадью 43,2 кв. м, а также нежилое помещение.

Самым большим индивидуальным домом владеет уже упомянутый Барканов из "Острова Декабристов". Один из двух его домов имеет площадь 762 кв. м - из отчитавшихся муниципалов большего жилища не задекларировал никто. Также василеостровскому депутату принадлежат квартира и шесть участков.

Но лидер по земельным наделам не он, а глава МО "Большая Охта" Николай Паялин. У него в собственности 10 участков общей площадью 657,9 тысяч кв. м. Это равно примерно полутора Ватиканам.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.