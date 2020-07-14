Власти Хабаровска заявили о жалобах граждан на шумные митинги в поддержку Фургала

В администрации Хабаровска заявили, что жители города обращались к ним с жалобами на шумные митинги в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, в том числе ночью, передает ТАСС.

"Нам поступило более двух десятков звонков с жалобами граждан на шум. У пожилых людей давление, выпускники не могут выспаться перед экзаменами. Мы работаем с правоохранительными органами по этому вопросу", - заявили в администрации Хабаровска.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук, впервые комментируя митинги, заявил, что акции "противозаконны и пагубно влияют на здоровье всех тех, кто принимает в них участие", передает DVhab.

"По статистике один носитель коронавируса заражает шестерых-семерых в толпе. Хорошо, если там не было больных, но я в этом не уверен. Поэтому это все называется лишь бы я, а остальные не волнуют. Между тем есть законные способы, через которые можно выражать свои протесты и доносить до власти свои пожелания. А то, что происходит сейчас, — это неразумно и губительно, в первую очередь для своего здоровья", - убежден он.

Жители разных городов Хабаровского края выходят в поддержку Фургала с 11 июля. В тот день в митинге участвовали от 12 тысяч человек всего, по оценкам МВД, до 35 тысяч человек только в Хабаровске, по другим данным. После этого протестующие собирались меньшим количеством.

Фургал арестован по подозрению в организации убийств и покушении на убийство амурских бизнесменов в 2004-2005 годах. Он отрицает свою вину.