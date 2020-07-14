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11:19

Милонов попросил Беглова смягчить или отменить новый запрет на работу баров

фото ЗакС политика Милонов попросил Беглова смягчить или отменить новый запрет на работу баров

Петербургский депутат из Государственной думы Виталий Милонов, обеспокоенный свежим законом о запрете маленьких питейных заведений, в письменном виде обратился к главе города Александру Беглову с просьбой смягчить его правоприменение. По мнению законотворца, следует сделать скидку на то, что небольшие и уютные питейные заведения давно стали одной из визитных карточек города в глазах туристов: они "стали новой европейской достопримечательностью, привлекающей дополнительные средства в городской бюджет".

"Прошу вас рассмотреть вопрос о смягчении или даже наложении моратория на предлагаемый законодательным собранием законопроект - принятие этого документа (в нынешнем виде) повлечет свертывание уникального ресторанного кластера, что негативно скажется на имидже города, а также оставит без работы тысячи граждан Санкт-Петербурга, добросовестно выполняющих свою работу", - цитирует документ РИА "Новости", владеющее его копией.

Милонов также считает, что нельзя сбрасывать со счетов столь актуальное обстояльство, как пандемия коронавируса и сопряженные с ней непредвиденные расходы, которые бременем легли на петербургскую казну.

Напомним, законопроект, инициированный единороссом Денисом Четырбоком и принятый Заксобранием в трех чтениях, предусматривает закрытие всех расположенных в жилых домах заведений площадью менее 50 кв. метров, в которых разливают спиртные напитки. Против инициативы появилась электронная петиция, которую подписало свыше 25 тысяч человек.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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