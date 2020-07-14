Шлосберг счел запоздавшей инициативу Навального о пенсиях в 200 тысяч для ветеранов

Лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг выразил солидарность с инициативой политика Алексея Навального, подготовившего законопроект о повышении пенсий ветеранам Великой Отечественной войны до 200 тысяч рублей в месяц, но эта солидарность - чисто теоретическая. По мнению Шлосберга, давно прошел момент, когда эта мера помощи могла бы быть актуальной, и по большому счету в 2020 году практического смысла эта идея уже не имеет.

"Вы знаете, им, 95-летним старикам, уже неважно. Эти деньги, по сути, уже не для них. Им нужна была благодарность, им нужно было жилье, им нужны были деньги, чтобы поднять детей, и все это за полвека после войны они сделали сами, без государства. <...> Когда людям в эти годы предлагается такая пенсия, что могу сказать - поздно. Сейчас этим людям нужны только любовь, уважение, лекарства, максимальный медицинский уход. Их жизнь будет настолько долгой, насколько их поддержат добротой и заботой близкие люди", - высказался "яблочник" на своем YouTube-канале.

Глубинный смысл законопроекта лидера ФБК состоял в некоем восстановлении высшей справедливости: по его убеждению, воины победившей страны не должны получать меньше, чем побежденные ими немецкие солдаты. Инициативу Навального в конце июня внес в петербургский ЗакС депутат Максим Резник.

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