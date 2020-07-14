Навального вызвали на допрос

Политика Алексея Навального остановили у подъезда его дома сотрудники Следственного комитета и вручили ему повестку, приглашающую его на допрос по делу о клевете.

"Повестку принёс сам следователь. С ним ещё один чувак. Поодаль стоит ещё один чувак и снимает. А рядом две машины: СК и полиции. Странно, что вертолёт не отправили мне повестку вручать. Вообще-то могли бы просто позвонит", - рассказал оппозиционер в своем Instagram.

По всей видимости, повестка связана с возбужденным этим летом очередным уголовным делом против него, связанным с якобы клеветой на ветерана Великой Отечественной войны, который снялся в ролике, рекламирующеем поправки в Конституцию.