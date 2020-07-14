Миронов просит Мишустина пустить продукцию садоводов-фермеров в супермаркеты

Лидер справедливороссов Сергей Миронов намерен обратиться к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой, чтобы он поспособствовал облегчению жизнь отечественных садоводов-фермеров, не имеющих доступа к крупным магазинам и испытывающих трудности со сбытом своей продукции. Из-за накруток торговых сетей предлагаемая сегодня схема продажи овощей и фруктов часто недоступна ни фермерам, ни конечному потребителю. Эти правила, уверен Миронов, необходимо менять, сделав так, чтобы супермаркеты на льготных условиях предоставляли садоводам отдельные полки.

"Крупные хозяйства, у кого есть большие хранилища, могут заключить контракты с торговыми сетями хоть на целый год, но таких в стране не более 10 процентов от общего количества хозяйств. Остальные – это "середняки" с небольшими холодильниками, и они не могут круглый год обеспечивать сети своей продукцией", - гласит один из доводов политика.

Миронову очень обидно, что неправильное, с его точки зрения, положение вещей, существует при огромном потенциале российских садоводств, огромном спросе и предложении, которые не могут себя легально проявить.