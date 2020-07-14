Закон о приравнивании отчуждения территории РФ к экстремизму прошел первое чтение в ГД

Госдуме в первом чтении приняла законопроект об ответственности за нарушение территориальной целостности России, передает "Коммерсантъ".

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев спросил у автора законопроекта, Павла Крашенинникова, как быть с призывами к присоединению территорий к России, будут ли они приравнены к экстремизму. В ответ Крашенинников сказал, что приобретение и отчуждение – понятия разные, и в законопроекте речь именно об отчуждении.

Законопроект был внесен в Госдуму 8 июля. По задумке его авторов, нарушение территориальной целостности РФ следует приравнять к экстремизму. Уголовный кодекс предлагается дополнить новой статьей 280.2 УК РФ (нарушение территориальной целостности России), наказание по ней может составить до 10 лет лишения свободы.