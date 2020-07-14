Под Петербургом появится палеонтологический парк

На территории Путиловского карьера, где добывают известняки времен каменного века, в следующем году организуют и откроют для посещения целый палеонтологический парк, передает сайт правительства Ленинградской области.

Следы и артефактов давно ушедшей эпохи будут демонстрировать всем желающие ученые и специалисты. В числе экспонатов обещают выставить на всеобщее обозрение окаменелости, оставшиеся от динозавров, и удивить рассказами о жизни на территории Ленобласти 470 млн лет назад.

На нынешнем этапе не использовавшийся ранее участок карьера благоустраивают, проводят пилотные экскурсии и совершенствуется система безопасности.