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18:39

Под Петербургом появится палеонтологический парк

фото ЗакС политика Под Петербургом появится палеонтологический парк

На территории Путиловского карьера, где добывают известняки времен каменного века, в следующем году организуют и откроют для посещения целый палеонтологический парк, передает сайт правительства Ленинградской области.

Следы и артефактов давно ушедшей эпохи будут демонстрировать всем желающие ученые и специалисты. В числе экспонатов обещают выставить на всеобщее обозрение окаменелости, оставшиеся от динозавров, и удивить рассказами о жизни на территории Ленобласти 470 млн лет назад.

На нынешнем этапе не использовавшийся ранее участок карьера благоустраивают, проводят пилотные экскурсии и совершенствуется система безопасности.

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