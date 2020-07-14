Суды Москвы зарегистрировали дела сестер Хачатурян

Дела сестер Хачатурян поступили в суды Москвы, передает ТАСС.

В Бутырском суде Москвы сообщили, что зарегистрировали дело в отношении младшей из сестер. На сайте Мосгорсуда также появилась отметка о регистрации дела в отношении двух других сестерх. Дата судебных заседаний пока не назначена.

Ранее Генпрокуратура утвердила обвинение по уголовным делам в отношении сестер. В январе ведомство обязывало СК переквалифицировать обвинение с убийства на необходимую самооборону. Однако следствие это делать отказалось.

Марию, Ангелину и Крестину Хачатурян обвиняют в убийстве их отца. На момент задержания девушкам было 17, 18 и 19 лет. Они рассказали, что отец годами издевался над ними, в том числе принуждал к действиям сексуального характера. Изначально девушек арестовали, но спустя два месяца выпустили из СИЗО. Защита настаивает на том, что случившееся было самообороной.