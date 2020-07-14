На заседание МО "Малая Охта" единороссы вызвали полицию

Заседание депутатов МО "Малая Охта" омрачилось визитом полиции, которую, как утверждают "яблочники", вызвали единороссы, чтобы помешать выбрать своего главу. Об этом пишет "МБХ Медиа Северо-Запад". Принудительного привода потребовали для депутата Артема Голева.

"Идет противостояние 9 на 11 с колеблющимися единороссами. Сотрудники полиции ворвались на заседание, но под давлением депутатов они вышли. Сейчас они и представители военкома снаружи — Голева хотят забрать в армию, хотя у него есть отсрочка. Нашу фракцию хотят ослабить", - рассказал о сути конфликта депутат-муниципал Виталий Никитин.

На место заседания отправился разбираться глава фракции "Яблока" в ЗакСе Борис Вишневский.

Отметим, что подобные случаи - с попытками отправить действующих молодых мундепов в армию - уже имели место в Петербурге. Федору Грудину из МО "Правобережный" потребовалось оспаривать свою несостоявшуюся "отправку" через суд.

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