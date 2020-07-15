"Понять логику Смольного всё труднее": Владельцы ТЦ Петербурга воззвали к Путину

Решив не ограничиваться лишь обращением в УФАС, владельцы петербургских торговых центров обратились с воззванием к главе государства Владимиру Путину, сетуя на невозможность прийти к консенсусу с городскими властями, делится "Коммерсант".

В своём обращении бизнесмены отмечают, что до сих пор не знают, когда Смольный позволит им открыться, постоянно отодвигая сроки (сейчас это 26 июля). Также они указывают на несправедливость чиновников, позволивших некоторым магазинам, с ограничениями, но вернуться к полноценной деятельности.

"Понять логику Смольного становится всё труднее. Особенно на контрасте с поведением мэрии Москвы, где открылось практически всё, что было закрыто на время пандемии..." - цитирует "Коммерсант" выдержку из письма.

Под документом подписались представители Fort Group, холдинга "Адамант", торговых комплексов "Галерея", "Питер Радуга", "Жемчужная Плаза", "Охта Молл" и других.

Ранее бизнес пожаловался на Смольный в УФАС: предприниматели полагают, что политика городской администрации нарушает правила конкуренции и создает дискриминацию.