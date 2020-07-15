Шаведдинов из ФБК рассказал об условиях службы на Новой Земле

Сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов, в декабре прошлого года силой отправленный срочно служить на Новую Землю и сегодня оспаривающий запрет на пользование мобильным телефоном в воинской части, рассказал об условиях своей службы. Начал он с того, что вовсе не считает это службой, поскольку, в его представлении, он вынужден заниматься довольно странными для военного вещами.

"Очень много работаю — такая ссылка получилась, и вот я там нахожусь. Там нет распорядка дня. В 6 утра я встаю, мы идем за водой. Мне надо два километра дойти до речки, принести себе две бочки воды. Потом мы делаем какие-то строительные работы", - рассказал он местному изданию 29.ru.

По его определению, он живет "в смешной бочке", за 270 километров от каких-либо признаков цивилизации. Вместе с ним постоянно в тех же условиях находятся еще четыре молодых человека.

Напомним, что прямой связи с оппозиционером не было более полугода - с самого момента "похищения" его силовиками: именно так Навальный и его команда трактуют случившееся минувшей зимой.