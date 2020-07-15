СМИ: Всех пациентов "ковидария" в "Ленэкспо" перевели в Госпиталь для ветеранов войн

Временный госпиталь для пациентов с COVID-19, размещающийся в "Ленэкспо", "потерял" всех пациентов: минувшим утром выписали 10 человек, а оставшихся 15 перевезли в Госпиталь для ветеранов войн, информирует "Фонтанка".

Издание располагает сведениями, что ранее медперсонал учреждения оповестили о расформировании ввиду низкой нагрузки. Все медики также "командируются" в Госпиталь для ветеранов войн.

"Ковидарий" в "Ленэкспо" мог принять единовременно тысячу больных. Там лечили граждан с легкой и средней формой течения коронавирусной инфекции. Переоборудование выставочного павильона под временный стационар обошлось городу в 600 млн рублей.

Ранее пациенты жаловались на условия пребывания в учреждении.