Горизбирком одобрил четырех членов нового состава ИКМО "Новоизмайловское"

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 16 июля большинством голосов одобрила четыре кандидатуры в состав нового избиркома муниципального образования "Новоизмайловское". В ИКМО предложены Роман Топилин, Елена емельянова, Светлана Сорокина и Валери Чихашвили, сообщила член ГИК Алла Егорова. По ее словам, Чихашвили является безработной, Емельянова вышла на пенсию, а Топлин и Сорокина - сотрудники школ.

Член Горизбиркома от "Яблока" Ольга Покровская заявила, что не уверена в публикации информации о наборе в состав муниципального избиркома. Из-за этого Покровская решила воздержаться от голосования по вопросу. Остальные присутствовавшие на заседании члены ГИК предложенные кандидатуры поддержали. Окончательно сформировать избирком должен муниципальный совет.

Напомним, ИКМО "Новоизмайловское" расформировано решением суда 5 июня. Причина заключалась в том, что комиссия не привела итоги муниципальных выборов в соответствие с итоговыми протоколами и таблицами.