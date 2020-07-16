Шляхто заверил: в Петербурге из COVID-стационаров ежедневно выписываются сотни людей

Почетный гражданин Петербурга, руководитель Центра им. Алмазова Евгений Шляхто известил, что ситуация с распространением коронавируса в городе держится под контролем, поскольку ежедневно из стационаров выписывается в разы больше людей, нежели чем поступает.

"Следует обращать внимание на количество больных с коронавирусной инфекцией, которые поступают в стационары, и на количество с внебольничной пневмонией, которые поступают в стационары. Так вот, эти показатели уменьшились в 2 раза по сравнению с тем, что было месяц назад. Еще месяц назад мы говорили, что поступает больше 800 – сейчас мы говорим, что меньше 200. В 4 раза уменьшилось, хочу подчеркнуть", - цитирует Шляхто "Петербургский дневник".

Ежедневно из "ковидариев" выписываются сотни переболевших COVID-19 граждан, заверил медик.

"Сейчас мы имеем поступление меньше 200 человек, а выписка – под 400 человек, 180 поступает – 360 выписывается. Сейчас у нас 50 процентов коечного фонда свободно и на 40 процентов уменьшилось количество больных в реанимации", - поделился информацией глава Центра им. Алмазова.

Днем ранее, напомним, СМИ оповестили, что временный госпиталь для приема COVID-больных, разбитый в "Ленэкспо", закрывается - оттуда выписали последних пациентов.

За сутки в городе на Неве зарегистрировано 256 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 28 662 граждан.