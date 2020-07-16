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18:19

В Смольном поведали о планах по строительству метро до Кудрово

фото ЗакС политика В Смольном поведали о планах по строительству метро до Кудрово

Руководитель комитета по транспорту Кирилл Поляков оповестил, что в Смольном приступили к подготовке проекта планировки территории и разработки проекта межевания метро до областного Кудрово, передает "Петербургский дневник".

Согласно прогнозам, уже к 2025 году численность обитателей района увеличится как минимум до 100 тысяч человек.

"Развитие участка Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от станции "Улица Дыбенко" до станции "Кудрово" поможет значительно разгрузить транспортные потоки в районе, снизить нагрузку на дорожные магистрали, обеспечит решение серьезной проблемы", - полагает Поляков.

В рамках соглашения между правительством Петербурга и Ленобласти будет продолжена реализация утвержденного плана мероприятий по продлению "оранжевой" ветки метро от станции "Улица Дыбенко" до станции "Кудрово" с организацией нового транспортно-пересадочного узла.

Смольный обратился в федеральный центр с просьбой посодействовать финансово в решении данного вопроса.

Ранее сегодня городской глава Александр Беглов рассказал о планах по возведению метро до нового кампуса СПбГУ в Пушкинском районе.


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