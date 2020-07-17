Активисты расчистили старинное мощение во дворе дома Семенова

Гражданские активисты и члены ВООПиИК, продолжающие активно участвовать в судьбе двора исторического дома Семенова (проспект Римского-Корсакова, 39), расчистили старинное мощение, десятилетиями "прятавшееся" под слоем асфальта и случайно обнаруженное в ходе недавних подрядных работ. Предположения участников мероприятия сбылись: речь идет не о единичном фрагменте, чудом уцелевшем, а о целом "ковре мощения".

"По краю двора уложена брусчатка, а в центре - булыжная мостовая. Как оказалось, камни держатся крепко, слой асфальта над ними очень тонкий, его можно снять руками. Если бы подрядчик снимал асфальт вручную, мощение не было бы повреждено", - рассказали они.

Отметим, что ранее активистам удалось переубедить муниципалов из МО "Адмиралтейский округ", поначалу не нашедших никакой ценности в дворовой мостовой. В результате 16 июля глава МО Николай Крылов встретился с неравнодушными гражданами, заявив о готовности найти оптимальный вариант сохранения старинного дорожного покрытия. Руководство ВООПиИК продолжает рассчитывать на то, что государственная охрана Дома Семенова распространится и на мощение.