18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:29

УФАС проверит повышение цен за проезд по ЗСД после жалоб петербуржцев

фото ЗакС политика УФАС проверит повышение цен за проезд по ЗСД после жалоб петербуржцев

Управление Федеральной антимонопольной службы Петербурга проверит, как устанавливаются тарифы на оплату проезда по Западному скоростному диаметру, сообщили в УФАС.

По словам антимонопольщиков, они получили множество жалоб от горожан на формирование тарифов АО "Западный скоростной диаметр" и ООО "Магистраль Северной столицы". До 28 июля компании должны будут предоставить УФАС документы, обомновывающих установку цен за проезд по трассе с разбивкой на зоны участков и письменное обоснование причин повышение платы в этом году.

В январе были установлены новые тарифы ЗСД. Тогда представители "Справедливой России" пожаловались на это в прокуратуру, указав, что на некоторых участках стоимость проезда превышает максимально установленный размер почти в 9 раз.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
16:50 СМИ: Дело Ефремова о смертельном ДТП передали в прокуратуру

16:48 Шишлова тревожит законопроект о возможности трехдневного голосования на выборах

16:25 Экс-глава РАО признал вину в хищении 762 млн рублей

16:10 В Москве задержали экоактивиста, вставшего в одиночный пикет

15:51 СК проводит у Навального два обыска по делу о клевете

15:29 УФАС проверит повышение цен за проезд по ЗСД после жалоб петербуржцев

14:55 По делу о взятке задержали председателя горсовета Петрозаводска

14:22 ФСБ объявила о предотвращении теракта в Хабаровске на неделе протестов

14:17 Тест: "Кто вы в Законодательном собрании?"

13:58 Противники свалки на Юго-Западе столкнулись с силовиками

13:53 Макаров возглавил рейтинг глав региональных парламентов в июне

13:28 В московский офис ФБК пришли с обыском

13:23 Обустраивающие "Лахта-центр" рабочие начали забастовку

13:20 Глава Минздрава анонсировал регистрацию вакцины от коронавируса в России в августе

12:56 Активисты расчистили старинное мощение во дворе дома Семенова

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru