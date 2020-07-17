УФАС проверит повышение цен за проезд по ЗСД после жалоб петербуржцев

Управление Федеральной антимонопольной службы Петербурга проверит, как устанавливаются тарифы на оплату проезда по Западному скоростному диаметру, сообщили в УФАС.

По словам антимонопольщиков, они получили множество жалоб от горожан на формирование тарифов АО "Западный скоростной диаметр" и ООО "Магистраль Северной столицы". До 28 июля компании должны будут предоставить УФАС документы, обомновывающих установку цен за проезд по трассе с разбивкой на зоны участков и письменное обоснование причин повышение платы в этом году.

В январе были установлены новые тарифы ЗСД. Тогда представители "Справедливой России" пожаловались на это в прокуратуру, указав, что на некоторых участках стоимость проезда превышает максимально установленный размер почти в 9 раз.