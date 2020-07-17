Член ГИК Фесик о протоколах на Френкеля: Открытым остается вопрос об адекватности действий полицейских

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии от "Справедливой России" Екатерина Фесик сообщила ЗАКС.Ру, что наказание за вмешательство в осуществление работы избиркома (статья 5.69 КоАП Петербурга) возможно, только если действия человека повлекли нарушение работы комиссии либо создали помехи избирателям. О том, что такие действия совершал фотокорреспондент "Медиазоны" Давид Френкель, Фесик, по ее словам, неизвестно.

Она уточнила, что на место событий не присутствовала и очевидцем не была. Однако, она посмотрела размещенную в интернете видеозапись, где "после действий полицейских Френкель истошно кричит, а потом выясняется, что у него довольно тяжелый перелом руки".

- Ещё раз повторю, что мне доступен лишь известный всем фрагмент видео, но по нему я не могу сказать, что слова и действия Френкеля каким-то явным образом нарушают общественный порядок. Может быть, что-то осталось за кадром? - задалась вопросом член ГИК. - Что касается статьи 5.69 КоАП РФ, предусматривающей наказание за вмешательство в действие избирательной комиссии, то опять же, из фрагмента видео непонятно, в чем было такое вмешательство. Френкель как представитель СМИ может находиться на участке и осуществлять полномочия журналиста.

Фесик отметила, что открытым пока остается вопрос об адекватности действий полицейских:

- Также хотелось бы получить ответ, насколько адекватны были действия полицейских при задержании Френкеля, почему из всех возможных способов пресечения, как утверждает полиция, противоправного поведения Френкеля, был выбран способ, сопряжённый с причинением существенного вреда здоровью.

Член ГИК заявила, что надеется на объективное расследование происшествия.

Напомним, 30 июня сотрудники полиции пытались вывести Френкеля с избирательного участка №2191, применяя грубую силу. В итоге у журналиста была сломана рука, в тот же день ему сделали операцию. 17 июля журналисту пришла телеграмма о том, что на него планируют составить протоколы об административных правонарушениях: неповиновении полиции, нарушении самоизоляции и вмешательстве в работу избиркома.

София Саттарова