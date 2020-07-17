18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

20:43

Член ГИК Фесик о протоколах на Френкеля: Открытым остается вопрос об адекватности действий полицейских

фото ЗакС политика Член ГИК Фесик о протоколах на Френкеля: Открытым остается вопрос об адекватности действий полицейских

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии от "Справедливой России" Екатерина Фесик сообщила ЗАКС.Ру, что наказание за вмешательство в осуществление работы избиркома (статья 5.69 КоАП Петербурга) возможно, только если действия человека повлекли нарушение работы комиссии либо создали помехи избирателям. О том, что такие действия совершал фотокорреспондент "Медиазоны" Давид Френкель, Фесик, по ее словам, неизвестно.

Она уточнила, что на место событий не присутствовала и очевидцем не была. Однако, она посмотрела размещенную в интернете видеозапись, где "после действий полицейских Френкель истошно кричит, а потом выясняется, что у него довольно тяжелый перелом руки". 

- Ещё раз повторю, что мне доступен лишь известный всем фрагмент видео, но по нему я не могу сказать, что слова и действия Френкеля каким-то явным образом нарушают общественный порядок. Может быть, что-то осталось за кадром? - задалась вопросом член ГИК. - Что касается статьи 5.69 КоАП РФ, предусматривающей наказание за вмешательство в действие избирательной комиссии, то опять же, из фрагмента видео непонятно, в чем было такое вмешательство. Френкель как представитель СМИ может находиться на участке и осуществлять полномочия журналиста.

Фесик отметила, что открытым пока остается вопрос об адекватности действий полицейских:

- Также хотелось бы получить ответ, насколько адекватны были действия полицейских при задержании Френкеля, почему из всех возможных способов пресечения, как утверждает полиция, противоправного поведения Френкеля, был выбран способ, сопряжённый с причинением существенного вреда здоровью.

Член ГИК заявила, что надеется на объективное расследование происшествия.

Напомним, 30 июня сотрудники полиции пытались вывести Френкеля с избирательного участка №2191, применяя грубую силу. В итоге у журналиста была сломана рука, в тот же день ему сделали операцию. 17 июля журналисту пришла телеграмма о том, что на него планируют составить протоколы об административных правонарушениях: неповиновении полиции, нарушении самоизоляции и вмешательстве в работу избиркома. 

София Саттарова

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
21:39 Члены Союза журналистов Петербурга прокомментировали намерение МВД составить протоколы на Френкеля

20:54 По делу о взятке арестовали сотрудника комитета по вопросам законности

20:43 Член ГИК Фесик о протоколах на Френкеля: Открытым остается вопрос об адекватности действий полицейских

20:19 Число безработных россиян достигло максимума за последние восемь лет

19:43 Лукашенко показалось, что у Мишустина нет "кожи"

19:08 Между Псковом и Великими Луками открыли железнодорожное сообщение

19:00 ГУДП "Центр" возглавил брат губернатора Псковской области

18:51 Полиция решила составить на Френкеля три протокола, после того как ему сломали руку

18:36 Невзоров: Фургал - главная сверхновая политическая звезда

18:27 Смольный пока изучает закон о "наливайках"

18:23 Заметку "Открытых медиа" о докладе экспертов про голосование по Конституции проверяют на экстремизм

17:59 Навальный считает, что хабаровчанам имеет смысл начать забастовку

17:42 Рабочие прекратили забастовку у "Лахта-центра"

17:28 Дореволюционный дом на Московском проспекте решили вернуть к жизни

17:01 Смольный решил выплачивать донорам плазмы с антителами к коронавирусу до 5 тысяч рублей

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru