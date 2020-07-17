Члены Союза журналистов Петербурга прокомментировали намерение МВД составить протоколы на Френкеля

Заместитель председателя Союза журналистов Петербурга и Ленинградской области Петр Годлевский в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что намерение МВД привлечь к ответственности журналиста Давида Френкеля напоминает театр абсурда:

- К этому серьезно относиться невозможно. Все видели, что произошло на этом избирательном участке и, конечно, сейчас создается впечатление, что это какой-то театр абсурда.

Годлевский отметил, что возможно протоколы нужны для проведения проверки Следственного комитета. При этом, сами формулировки вменяемых статей находятся "за гранью добра и зла", считает зампред Союза.

Он напомнил, что ранее журналистская организация уже направляла обращения в официальные инстанции, но ответы пока не получила. На следующей неделе у Союза пройдет очередное заседание секретариата - там скорее всего рассмотрят вопрос о новых заявлениях, добавил Годлевский.

Член секретариата Союза, глава партии "Справедливая Россия" в Петербурге Марина Шишкина считает, что "это грустная, печальная, неприятная и неправильная история". Она заявила ЗАКС.Ру, что сотрудники правоохранительных органов должны извиниться перед корреспондентом "Медиазоны" Давидом Френкелем:

- Извинитесь, накажите того полицейского, скажите, что так больше делать нельзя, помогите Давиду. Мы знаем этого парня [Френкеля] как человека, который не боится в силу исполнения своих профессиональных обязанностей попадать в самые жернова.

Если правоохранительные органы все же составят протоколы на Френкеля, то произойдет "новый виток журналисткой солидарности", заявила Шишкина. По ее словам, коллеги не дадут фотографа в обиду.

Напомним, 30 июня сотрудники полиции пытались с использованием грубой силы вывести Френкеля с избирательного участка №2191. В итоге у журналиста была сломана рука, в тот же день ему сделали операцию. 17 июля журналисту пришла телеграмма о том, что на него планируют составить протоколы об административных правонарушениях: неповиновении полиции, нарушении самоизоляции и вмешательстве в работу избиркома.

София Саттарова

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