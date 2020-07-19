Ведущего Первого канала оштрафовали за экстремистскую символику

Столичный суд решил оштрафовать на тысячу рублей ведущего программы "Открытие Китая" Первого канала Евгения Колесова за то, что руководимая им общественная организация "Сила закона" использовала на своем логотипе экстремистскую символику (ч. 1 ст. 20.3 КоАП). Постановление ведомства обнаружило "МБХ медиа".

Саму организацию также оштрафовали на 10 тысяч рублей. На сайте "Силы закона" и в ролике на YouTube-канале судьи узрели запрещенный символ "Квадрат Сварога" ("Звезда Руси"), который использует запрещенное в РФ экстремистское движение "Северное братство".

Колесов вину в инкриминируемом правонарушении не признал, сообщив, что данным логотипом его организация пользовалась недолго, а также, что ему не было известно о "нелегитимности" символа.

В свою очередь судья счел, что доводы ведущего "не имеют существенного значения для выводов о его виновности".

Согласно описанию на сайте, "Сила закона" - это общественная организация, содействующая защите прав. Её миссия - "бороться с ложью, обманом, мошенничеством и иным безобразием, из-за которого страдают законные интересы граждан и компаний".