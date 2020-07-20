Путин согласился перенести шествие "Бессмертного полка" на следующий год

Президент России Владимир Путин определился со временем проведения мемориального шествия "Бессмертный полк", ранее назначенного на конец июля, но впоследствии отмененного из-за эпидемиологической ситуации. Глава государства счел разумным отложить масштабную акцию до весны 2021 года, передает ТАСС.

"Как бы нам ни хотелось, но придется перенести мероприятие на следующий год", - сказал он, выступая в Крыму.

Путин заверил, что традиционно совмещаемое с Днем Победы 9 мая мероприятие организуют "широко, мощно, по достоинству, красиво".

Ранее в СМИ появлялись неподтвержденные сведения о возможном проведении "Бессмертного полка" осенью. Таким образом, в 2020 году акция, в ходе которой люди традиционно демонстрируют портреты воевавших родственников состоялась только в онлайн-формате и омрачилась скандалом: в качестве шутки некоторые ее участники показывали общественности портреты нацистских преступников. Это привело к возбуждению уголовного дела.