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17:00

В Петербурге выдали около 5 тысяч разрешений на захоронение умерших от COVID-19 или с подозрением на него

фото ЗакС политика В Петербурге выдали около 5 тысяч разрешений на захоронение умерших от COVID-19 или с подозрением на него

Депутат Законодательного собрания Петербурга от "Яблока" Борис Вишневский опубликовал ответ от Управления Роспотребнадзора по городу о количестве выданных разрешений на захоронение умерших от коронавируса или от внебольничной пневмонии с подозрением на COVID-19. Согласно представленным данным ведомства, с апреля по май выдано 2533 таких разрешений, а с 1 по 25 июня - 2404. В общей сложности это 4937 разрешений. 

По официальной статистике на 25 июня, от коронавируса в Петербурге умер 961 человек. Согласно официальным данным на 20 июля, от COVID-19 погибло 1807 петербуржцев

Вишневский сообщил ЗАКС.Ру, что специально уточнил в Роспотребнадзоре, отсутствует ли возможность регистрации одной и той же смерти два и более раз: 

- Что я специально уточнял. Когда человек умирает от ковида или от внебольничной пневмонии с подозрением на ковид, больница направляет пакет документов в Роспотребнадзор. И направляет только одно обращение, она не обращается к ним два раза. В свою очередь Роспотребнадзор, это я тоже специально выяснял, не регистрирует больше одного обращения по одному случаю смерти. Это означает, что число умерших от ковида или внебольничной пневмонии с подозрением на ковид, это сейчас практически одно и то же, оно вот ровно такое за это время. 

По словам депутата, данные свидетельствуют о занижении официальной статистики. Она уменьшена почти в три раза, уточнил Вишневский:

- Если получается, что обращений в Роспотребнадзор было направлено почти пять тысяч, а официальные данные - 1800 с небольшим за это время, то расхождение почти в трое. Если точно - в 2,7 раза.

При этом, в официальную статистику не входят случаи смерти от внебольничной пневмонии. Последний раз о смертности от этого заболевания губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал 13 мая. Он сообщил, что от внебольничной пневмонии в городе умерло 694 человека

Вишневский отметил, что уже довольно давно внебольничная пневмония практически не отличается от коронавируса. Погибших от этих двух заболеваний хоронят по одному особому порядку, добавил "яблочник". 


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