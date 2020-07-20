18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

20 июля, 20:59

Активистке Марине Кен дали 15 суток ареста за баннер, перекрывший Невский проспект

фото ЗакС политика Активистке Марине Кен дали 15 суток ареста за баннер, перекрывший Невский проспект

Петербурженка Марина Кен, участвовавшая в кратковременном перекрытии Невского проспекта протестным баннером неделю назад, получила 15 суток административного ареста, передает объединенная пресс-служба судов.

Растянутый через всю проезжую часть баннер содержал белую надпись на черном фоне: "Меняй власть, а не Конституцию". Акция стала ответом на принятые в июле поправки к Основному закону, за которые, согласно Центризбиркому, проголосовало почти 78% россиян.

За участие в той же акции 20 суток спецприемника достались активисту Евгению Мусину.

"Указанная группа создавала препятствия движению транспортных средств, повлекшие создание помех транспортной инфраструктуре, а также движению транспортных средств", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что акционисты нарушали правила пикетирования, находясь друг от друга менее чем в трех метрах.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:  COVID 
20:59 Активистке Марине Кен дали 15 суток ареста за баннер, перекрывший Невский проспект

20:53 Токсовского чиновника временно отстранили от должности из-за уличного конфликта

20:35 Сбивший кепку с полицейского из Гатчины активист вышел на свободу

20:05 Главу комитета по контролю за имуществом перевели на другую работу

19:51 Милонов предлагает лишать чиновников премий за ошибки в документах

19:42 С Бегловым заговорили по-мужски

19:29 СК поделился подробностью дела Фургала, относящейся к 2004 году

18:50 Жириновский пообещал не бросать Фургала и добиваться его освобождения

18:49 Миронов готов вступиться за театры, переживающие кризис из-за пандемии

18:25 Кадыров попал в "черный список" Госдепа США

18:15 Кабмин выделит 21 млрд рублей на надбавки полиции и Росгвардии за работу на протестах

17:48 ЛДПР предложит Бориса Пайкина на пост главы комитета по спорту вместо Дегтярева

17:46 Более половины архивных документов Ленобласти перевезут в новое здание

17:18 Комитет территориального развития обрел нового главу

17:10 Умер художник Виктор Чижиков, придумавший образ Олимпийского мишки

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru