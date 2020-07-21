Проезд по ЗСД будет бесплатным в день репетиции парада ВМФ

Губернатор Петербурга Александр Беглов распорядился, чтобы 24 июля, в день репетиции парада военно-морского флота, проезд по Западному скоростному диаметру был бесплатным "от кольца до кольца". Соответствующее поручение глава города дал председателю комитета по транспорту Кириллу Полякову во время онлайн-заседания городского правительства 21 июля.

- Парад - это серьезно, день Военно-морского флота. И конечно жители нашего города чувствуют неудобства, понятно. Помогите им в этом отношении. Сегодня к вечеру жду ваших предложений и по 24-му и по воскресенью, - обратился Беглов к Полякову.

Ранее было объявлено, что проезд по ЗСД будет бесплатным и 26 июля, в день парада.

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