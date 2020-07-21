Жириновский потребует закрытия партий, не признающих Крым российским

Бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский, признавая необходимость релизации новых положений Конституции, обратил свое внимание на пункт, который касается территориальной целостности России и недопустимости призывов к отторжению частей Федерации. Под действие этой нормы, с его точки зрения, подпадают политические силы, которые последовательно осуждают присоединение Крыма к России в 2014 году и продолжают считать полуостров украинской территорией. Если следовать тексту обновленной Конституции, рассудил политик, то так больше продолжаться не может.

"После принятия законопроекта о территориальной целостности России мы изучим программы других партий и обратимся в Минюст с требованием закрыть те из них, кто не признает Крым частью России". - написал Жириновский в своем Telegram-канале.

Крымский полуостров Россия аннексировала у Украины в марте 2014 года, после чего попала под санкции западных стран. Присоединение полуострова не признало законным большинство стран мира.

Отметим, что 14 июля законопроект, приравнивающий призывы к отторжению территорий РФ к экстремизму, депутаты Госдумы приняли в первом чтении. В случае его окончательного принятия нарушителям может грозить до 10 лет лишения свободы.