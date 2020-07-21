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15:58

Амосов озвучил свои замечания к борьбе с коронавирусом в Петербурге

фото ЗакС политика Амосов озвучил свои замечания к борьбе с коронавирусом в Петербурге

Петербургский беспартийный депутат Михаил Амосов, подводя итоги парламентского года, коснулся темы борьбы города с коронавирусом в ее экономическом и непосредственно медицинском преломлениях. Будучи весьма сдержанным в оценках, он все же отозвался о принимаемых мерах и подаче результатов этой борьбы критически. По его мнению, колоссальной ошибкой стало то, что решение о возврате части налога на имущество для тех, кто занимается арендным бизнесом, приняли только в июне, тогда как Ленобласть пришла к этому двумя месяцами ранее.

"По-моему, действия экономического блока не всегда были адекватными. <...> Нам до июня рассказывали, что это совершенно невозможно, что бюджет не выдержит. Но о каких суммах мы говорим? 680 млрд бюджет и льготирование на 5 млрд - это в пределах ошибки расчета. Ну о чем тут говорить? Вице-губернатор Батанов провел эту линию через правительство, и это, на мой взгляд, ошибка", - отметил он в интервью "Эху Петербурга".

Что же касается официальных цифр по коронавирусу, то какие-то манипуляции со статистикой, по мнению Амосова, регулярно производятся, и, уверен политик, "так не должно быть в двадцать первом веке".


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