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18:04

Пригожин предложил передать ему права на видео ФБК в обмен на погашение долгов

фото ЗакС политика Пригожин предложил передать ему права на видео ФБК в обмен на погашение долгов

Предприниматель Евгений Пригожин предложил Алексею Навальному передать ему права на фильмы, видеоролики, страницы в интернете и другие результаты интеллектуальной деятельности Фонда борьбы с коррупцией. Об этом в своей группе ВКонтакте сообщила пресс-служба компании "Конкорд".

В обмен прокремлевский бизнесмен пообещал погасить задолженность в 58,4 млн рублей членов ФБК перед компанией "Московский школьник", которую связывают с Пригожиным. В "Конкорде" эти связи отрицают. 

"Я готов оплатить задолженность, установленную указанным решением суда в размере 58 438 974 руб. В случае согласия, предлагаю назначить представителя для проведения переговоров и обсуждения условий данного договора об отчуждении исключительных прав и оплаты данной сделки",  - говорится в сообщении.

Напомним, накануне Навальный объявил о ликвидации ФБК из-за многомиллионных долгов перед компанией "Московский школьник". Суд обязал выплатить Навального, юриста Любовь Соболь и ФБК выплатить почти 88 млн рублей, удовлетворив иск компании, поданный после выпущенного фондом расследования о поставках еды в московские школы и детские сады.

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