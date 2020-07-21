Мосгордума не будет проводить проверку скандальной декларации спикера Шапошникова

Комиссия Московской городской думы по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов большинством голосов решила не проверять нашумевшую декларацию спикера Алексея Шапошникова, доходы которого за один год выросли в десятки раз. Об этом пишет "МБХ Медиа" со ссылкой на оппозиционных депутатов Михаила Тимонова и Евгения Ступина, инициировавших проверку.

"Рассмотрение состоялось сугубо кулуарно, частью комиссии, к которой депутат Тимонов не был допущен. Вот сейчас мы имеем заключение, что все [с декларацией] нормально. Алексей Валерьевич [Шапошников] отказался, вопреки данному ранее обещанию, представить документы, обеляющие его. На этом основании я ему предложил подумать и либо это сегодня сделать (предоставить документы), либо сложить полномочия председателя. Он промолчал", - рассказал справедливоросс Тимонов.

В 2019 году Шапошников задекларировал почти 2 млрд рублей дохода, тогда как в предыдущие годы в этой графе цифры варьировались от 3 до 25 млн рублей. Скандал возник после того, как Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустил разоблачительный ролик. В нем утверждалось, что Шапошников на невероятно выгодных для себя условиях продал недвижимость. Позже в интервью спикер единоросс назвал материал ФБК "жонглированием фактами", подчеркнув, что рынок работает по своим законам.