Мишустин: С 1 апреля число безработных, официально зарегистрированных в органах занятости, выросло в 3,5 раза

Российский премьер-министр Михаил Мишустин выступил с докладом перед правительством о поведал о том, как ситуация с распространением коронавируса повлияла, в том числе, на сферу занятости, делится "Эхо Москвы".

Так, по его информации, с 1 апреля количество безработных, официально зарегистрированных в органах занятости, увеличилось в 3,5 раза.

В связи с этим приоритетной задачей правительства является борьба с бедностью.

Добавим, в текущем году официальная безработица только в Петербурге может коснуться 150 тысяч человек.