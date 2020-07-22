Первую хрущевку в Сосновой поляне начали сносить по программе реновации

Смольный объявил о возобновлении реновации домов первых массовых серий, 22 июля начался снос хрущевки в Сосновой поляне.

Первым на очереди стал дом 37 по 2-й Комсомольской улице, корпус 1. "Фонтанка.ру" показала в эфире, как это началось. Это первый за последние 12 лет снос хрущевки, которая была включена в программу развития застроенных территорий: закон был принят еще в 2008 году, и с тех пор все 24 хрущевки, которые было решено снести, оставились на месте.

Всего в программе – 25 многоквартирных домов, 22 из них занимается компания "СПб Реновация". Эта фирма добилась в суде продления договора с городом, вторая компания-участник – "Воин-В" - этого сделать не смогла. Власти надеются, что возобновление работ "позволит городу получить благоустроенное жилье для очередников".

Расселение и снос дома анонсировал вице-губернатор Николай Линченко в июле.

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