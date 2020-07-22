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12:21

Росздравнадзор разрешил эксплуатацию аппаратов ИВЛ "Авента-М" после проверок из-за пожаров в больницах

фото ЗакС политика Росздравнадзор разрешил эксплуатацию аппаратов ИВЛ "Авента-М" после проверок из-за пожаров в больницах

Росздравнадзор вновь разрешил эксплуатацию аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М", выдав регистрационное удостоверение, передает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Аппараты допущены к обращению в России приказом Росздравнадзора от 21 июля, регистрационное удостоверение подписано замруководителя ведомства Дмитрием Павлюковым.

В тот же день концерн "Радиоэлектронные технологии", входящий в "Ростех", выделил 7,3 млрд рублей на закупку этих аппаратов, обратило внимание "МБХ медиа". "Срочная закупка у единственного поставщика" на 6 711 аппаратов появилась на портале госзакупок 21 июля, согласно графику в документации, в медучреждения ежемесячно планируется поставлять до 3 тысяч аппаратов.

Эксплуатация аппаратов ИВЛ "Авента-М", произведенных с 1 апреля, в России приостановлена с 12 мая. Случилось это после того, как утром того дня в отделении реанимации больницы Святого Георгия вспыхнул пожар, при котором погибли пять человек. Причиной пожара считается короткое замыкание, из-за которого загорелся аппарат ИВЛ. ЗАКС.Ру подробно рассказывал об этом происшествии и о претензиях к аппаратам "Авента-М".

За несколько дней до этого, 9 мая, по схожей причине занялся пожар в больнице имени Спасокукоцкого в Москве. Один человек погиб.

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