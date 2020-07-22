Дело Ефремова о смертельном ДТП поступило в суд

Пресненский суд Москвы зарегистрировал дело о ДТП с участием актера Михаила Ефремова, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя суда.

Дело было расследовано за короткий срок. С момента его возбуждения до утверждения прокуратурой Москвы обвинительного заключения прошло всего 40 дней. Ведомство направило документы в суд 20 июля.

Ефремов заключен под домашний арест после смертельного ДТП с его участием. Вечером 8 июня актер, не справившись с управлением автомобиля, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб. В крови Ефремова нашли алкоголь. Актера обвиняют в нарушении ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).