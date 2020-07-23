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9:48

СМИ: Пять сенаторов уйдут из Совета Федерации после выборов в сентябре

фото ЗакС политика СМИ: Пять сенаторов уйдут из Совета Федерации после выборов в сентябре

После единого дня голосования в сентябре Совет Федерации покинут как минимум пять сенаторов, пишет РБК со ссылкой на источники.

Это представитель Севастополя Валерий Куликов, член Совфеда от Тамбовской области Алексей Кондратьев, Валерий Марков от Республики Коми, Алексей Александров от Калужской области и представитель Смоленской области Франц Клинцевич. Последний намекнул, что это действительно возможно.

"Слухи же не просто так возникают. Думаю, это [уход из Совета Федерации] состоится. Никто со мной на эту тему не разговаривал, и я никакие беседы по этому поводу не веду", - сказал Клинцевич.

Марков, в свою очередь, сказал: "Да, это так".

"Я не буду больше избираться. Я осознаю довольно четко, что нужно остановится, чтобы продолжали другие", - пояснил он.

Также, по данным издания, после выборов из Госдумы может уйти Александр Карелин, трехкратный олимпийский чемпион. По словам источников, он может перейти в Совфед на место сенатора от Новосибирской области Владимира Лаптева.

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