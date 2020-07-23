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10:37

Горизбирком представил к поощрению от ЦИК  Совершаеву и Бельского

фото ЗакС политика Горизбирком представил к поощрению от ЦИК  Совершаеву и Бельского

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 23 июля утвердила список людей, которых желает представить к поощрению от Центральной избирательной комиссии. Горизбирком предложил вице-губернатора Петербурга Александра Бельского и заместителя полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаеву к получению почетного знака ЦИК "За заслуги в организации выборов", который в данном случае вручается за заслуги в организации и проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. За реализацию мероприятий по подготовке к голосованию к медали "За содействие в реализации выборов" представлены начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин и заместителя директора по экономике типографии №12 Дмитрия Ракуту. Эта типография печатала бюллетени для голосования. 

Также Горизбирком составил список людей, которых предлагает наградить почетными грамотами и благодарностями. Член ГИК от "Справедливой России" Екатерина Фесик заявила, что берет самоотвод и просит исключить ее из перечня. Она отметила, что это ее личная позиция. Председатель Горизбиркома Виктор Миненко ответил, что сожалеет о таком решении, но "пройти мимо личного мнения" нельзя. Присутствовавшие на заседании члены ГИК единогласно проголосовали за список представленных к поощрению от Центризбиркома, исключив одну фамилию - Фесик.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


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