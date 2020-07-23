СК подтвердил отсутствие у Мизулиной двойного гражданства

Представители сенатора Елены Мизулиной сообщили, что Следственный комитет установил недостоверность сведений о наличии у нее двойного гражданства, передает РИА "Новости".

"В ответе ГСУ СК по городу Москве сообщается о том, что в ходе проверки установлена недостоверность сведений ряда СМИ и телеграм-каналов о наличии у сенатора Елены Мизулиной двойного гражданства. Проводятся процессуальные действия в целях установления обстоятельств распространения этой недостоверной информации и лиц, причастных к размещению недостоверной информации", - сообщили в пресс-службе Мизулиной.

В январе Мизулина обратилась в Генпрокуратуру с требованием проверить факты "сознательного распространения фейковой и клеветнической информации". Поводом стали посты в анонимных Telegram-каналах о том, что у нее может быть вид на жительство в Бельгии.