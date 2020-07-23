"Они качают, да": Дегтярёв уверен, что хабаровские протесты "подогреваются" иностранцами

Временно назначенный главой Хабаровского края либерал-демократ Михаил Дегтярёв полагает, что протесты, возникшие после ареста экс-губернатора Сергея Фургала, "раскачиваются" в том числе прибывшими в регион иностранными гражданами. Своим мнением он поделился с ведущим Владимиром Соловьевым.

"Сюда слетелись, в Хабаровск, граждане в том числе иностранных государств. Сейчас занимаются правоохранители и органы госбезопасности всей сетью этих товарищей. Они качают, да. Но мы будем разбираться", - пообещал Дегтярёв.

Вновь он заявил, что не собирается выходить к митингующим, не желая действовать "под диктовку" толпы. Хотя в целом он уверен, что первые акции проходили "от души" и возникли из-за "абсолютно праведного гнева по манере и вопросу задержания губернатора [Сергея Фургала]".

Сегодня жители Хабаровска уже в 13-й раз собрались в центре города для того, чтобы выразить недовольство новым назначениям и поддержать Фургала, пребывающего под арестом.

Кроме того, ранее появилась информация о том, что правоохранители начали "удалённо" составлять административные протоколы на демонстрантов. В частности, под "прицел" уже попал секретарь хабаровского отделения Либертарианской партии Артем Мозгов, первый секретарь местного отделения КПРФ Петр Переверзенцев и депутат-комумнист краевой думы Сергей Ильин.